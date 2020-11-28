Специалисты рассказали о причинах активизации мошенников в РФ

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) и Институт русского языка имени Пушкина рассказали, почему россияне часто становятся жертвами мошенников, а также о том, как с этим бороться.
Как
Главный вывод исследования — 80% граждан не знают финансовых терминов. 93% респондентов отметили, что сталкиваются с финансовыми терминами ежедневно, а о понимании их значения заявил лишь 21%. Речь идёт о таких терминах, как инфляция, дефляция, дефолт, акция и облигация. Слышали эти термины 99% опрошенных.
Мы полагаем, это свидетельствует об огромной, возможно, пока неосознанной потребности граждан в получении базовых знаний о финансовом рынке и его инструментах, — приводит издание мнение директора АРФГ Вениамина Каганова.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в Сбербанке завили, что злоумышленники разработали новую схему обмана граждан, задействовав фальшивого робота-помощника. В банке призвали не верить таким звонкам и напомнили, что звонки из банка всегда совершаются с одного и того же короткого номера, мошенники же чаще используют номера, начинающиеся с +7 495 или +7 499.