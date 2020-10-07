Совфед поддержал закон о налоговой поддержке издательств

https://static.news.ru/photo/b7193f30-0889-11eb-b075-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Совет Федерации одобрил закон о налоговой поддержке организаций, которые занимаются выпуском периодической и книжной продукции.

В текущей редакции Налогового кодекса потери в виде бракованных, утративших товарный вид и нереализованных книг, а также товаров средств массовой информации, списываемых налогоплательщиками, относятся к так называемым прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Новый закон предусматривает рост максимально допустимого объёма потерь до 30% от стоимости тиража, в отличие от действующей нормы, допускающей не более 10%.

Инициированный российским правительством документ был разработан по поручению главы государства от 25 сентября 2019 года. Закон вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, однако не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о повышении налогов для компаний, которые выводят значительный объём средств в офшоры, и понижении для тех юридических лиц, которые создают новые рабочие места и инвестируют в развитие.