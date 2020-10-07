Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты

https://static.news.ru/photo/51acf37c-088d-11eb-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил законопроект, который предлагает увеличить в 2021 году акцизные ставки на табачную продукцию, традиционные и электронные сигареты на 20%.

Документ индексирует акцизы на табак и электронные устройства для курения на 20% в 2021 году и на уровень инфляции в 2022–2023 годах. Ставка на сигареты и папиросы в следующем году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за единицу, передаёт РИА Новости.

Новая правовая норма также устанавливает ставки на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции (4%) к ставкам 2022 года. Кроме того, законопроект оговаривает получение свидетельства о регистрации в налоговом органе для производителей дезинфицирующих гелей, содержащих спирт. Такое свидетельство даст право не включать акциз в стоимость товара и не уплачивать его при подтверждении целевого использования спирта.

Как писал NEWS.ru, на заседании 7 октября Совет Федерации одобрил закон о налоговой поддержке организаций, которые занимаются выпуском периодической и книжной продукции.