Совет директоров «Газпрома» обсудит меры реагирования на западные санкции

https://static.news.ru/photo/638ea330-a053-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Совет директоров «Газпрома» на заседании 11 июня обсудит влияние западных санкций на группу в 2019-2020 годах, а также меры реагирования на них.

Как сообщает ТАСС, на заседании, которое пройдёт онлайн, кроме обсуждения влияния западных санкций, планируется утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по переходу компании на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Помимо этого, совет директоров должен утвердить основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в «Газпроме» и его дочерних обществах. Кроме того, предстоит определить условия совершения инсайдерами «Газпрома» и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами компании. Отдельной темой обсуждения может стать возможность перехода на налоговый контроль в форме мониторинга.

Ранее компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом писал NEWS.ru.

В 2016 году власти Польши обратились в арбитраж, который постановил, что стоимость российского газа была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования.