Составлен список вакансий в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

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Почти каждая десятая вакансия на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября предлагает соискателям доход выше ста тысяч рублей в месяц. Лидеры по числу высокооплачиваемых — не Москва и Петербург, а регионы Крайнего Севера.

Так, на Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, а в Москве — 18,3%. По сравнению с прошлым годом доля вакансий, подразумевающих зарплату выше ста тысяч, выросла на 1,2%, пишет «Российская газета».

Высокие зарплаты предлагают представителям высшего менеджмента (37% вакансий для них с зарплатой 100 тысяч рублей, 7,7% от 200 тысяч рублей и 2,5% от 300 тысяч рублей), добытчикам сырья (31,5%, 2,6% и 0,2% соответственно), IT-специалистам (23,4%, 4,4% и 0,7%) и строителям (14%, 1,4% и 0,5%).

В частности, диджитал-маркетологу в Санкт-Петербурге готовы платить 100–250 тысяч рублей, а начальнику участка на железной дороге — 100–300 тысяч рублей в зависимости от эффективности работы. По тому же критерию и в тех же суммах будет оцениваться труд начальника производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске и главного зоотехника в Красноярском крае.

В Ленобласти на оплату работы технолога деревообрабатывающего производства в бюджете предприятия заложено 125 тысяч рублей ежемесячно. Геолог может найти себе работу участкового специалиста в Забайкалье за 120 тысяч. От 150 тысяч рублей в месяц могут платить в пищевой промышленности, например технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери. Столько же заплатят будущим инженеру-экологу в угольном портовом терминале на Чукотке и главному архитектору проекта в Подмосковье.

Более 200 тысяч рублей обещают платить ежемесячно успешному кандидату на вакансию Java Developer в Петербурге, главному инженеру в Ярославле и заместителю гендиректора в Иваново. Более 300 тысяч предлагают главному врачу стоматологической клиники в Москве, а также директору по маркетингу в Ульяновске.

В целом каждое пятисотое предложение на портале вакансий предполагает выплаты от 300 тысяч рублей, одна из 125 вакансий оценивается в 200 тысяч рублей и выше.

Как писал NEWS.ru ранее, названы самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке. Главный по сториз в компании — производителе смартфонов, работающий удалённо, в августе мог зарабатывать более 250 тысяч.