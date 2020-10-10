Собянин назвал способ избежать жёстких ограничений из-за COVID-19

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Профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер заявил, что решение российских властей о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам было ошибочным. По его словам, тогда, в 2016 году, правительство хотело сэкономить средства и снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда.

В итоге почти треть работающих пенсионеров либо перестала работать, либо ушла в теневой сектор. Соответственно, работодатели перестали платить за них взносы в ПФР. В 2020 году властям пришлось успокаивать население,...