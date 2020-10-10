Собянин назвал способ избежать жёстких ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c103f410-0b89-11eb-b17e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фоне новой вспышки коронавируса власти столицы будут контролировать исполнение требования о переводе сотрудников на удалёнку. По его словам, такой режим работы избавит власти от «насильственного» закрытия предприятий.
Мы будем обеспечивать контроль за их соблюдением (требований. — NEWS.ru), к сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый «лайт» вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается, — подчеркнул градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал: власти столицы из-за распространения коронавируса не планируют закрывать караоке и клубы. По его словам, таких инициатив сейчас нет. Как раз идёт речь о максимальном содействии тому, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась, отметил Немерюк.