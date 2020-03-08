https://static.news.ru/photo/77b51a42-6219-11ea-ad0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв часть утреннего обвала. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:50 майский фьючерс марки Brent снижался на 19,42%, до $36,44 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 18,9%, до $33,45 за баррель.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.