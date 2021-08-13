В Испании раскрыли роль «убийцы» «Северного потока — 2» из США

Спецпосланник США по «Северному потоку — 2» Амос Хохштейн, которого СМИ неоднократно называли «убийцей газопровода», по приезде в Германию будет оберегать действующего президента страны Джо Байдена от нападок Украины после заключения американцами сделки с ФРГ. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Отмечается, что Хохштейну также нужно будет противостоять натиску со стороны некоторых представителей Демократической и Республиканской партий США после достаточно мягкой позиции Байдена по запуску российского проекта. Сам же спецпосланник всегда был противником СП-2 и активно препятствовал его строительству ещё во время президентских сроков Дональда Трампа.

Как отмечает издание, спецпосланнику США в ближайшее время не удастся помешать запуску «Северного потока — 2», однако с его назначением на должность Вашингтон даёт понять зарубежным партнёрам о решимости держать ситуацию с российским газопроводом под строгим контролем.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор указал на ошибку Байдена в противостоянии РФ. По его словам, в ситуации с запуском «Северного потока — 2» Белый дом недостаточно уделил внимание российскому фактору в противовес отношениям с Германией.