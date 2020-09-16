СМИ: «Газпром» находится в катастрофическом положении

https://static.news.ru/photo/8b98ece6-f82d-11ea-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский газовый гигант находится в очень тяжёлой экономической ситуации. Капитализация «Газпрома» в 2008 году составляла $365 млрд, а в июне 2020 года она достигла «дьявольской цифры» в $66,6 млрд. Эти цифры означают, что падение произошло в 5,5 раза.

При этом в 2008 году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что капитализация возрастёт до $1 трлн к 2016 году. Как сообщает портал argumenti.ru, крупнейшая в РФ газовая корпорация потратила на собственные нужды, в том числе и на строительство газопроводов в 2019 году на 180 млрд руб. больше всей выручки за год.

Из-за этого в нынешнем году компании придётся занимать уже 10 млрд руб. и пустить эти деньги на закрытие дыр в собственном бюджете. В I полугодии 2020 года «Газпром» получил убыток в 306 млрд руб. Кроме того, по данным ФТС, за этот же промежуток времени компания сильно снизила экспорт — на 24,2%. Если говорить о конкретных странах, то в Германию поставки топлива снизились на целых 45%.

16 сентября президент Владимир Путин встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который пообещал главе государства, что следующая пятилетка работы компании будет носить «ярко выраженный социальный характер». Особое внимание, по его словам, будет уделяться газификации сёл. Стороны также обсудили проекты компании и итоги её работы за первое полугодие, писал NEWS.ru.