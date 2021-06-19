Слуцкий назвал недобросовестной конкуренцией новые санкции США

https://static.news.ru/photo/4f922bd4-d1e6-11eb-90de-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерение США ввести новые санкции в отношении компаний, строящих газопровод «Северный поток — 2», прокомментировал глава думского комитета по международным дела Леонид Слуцкий. По его словам, это проявление недобросовестной конкуренции, сообщает РИА Новости.

В случае с «Северным потоком — 2» санкции США являются ярким примером недобросовестной конкуренции по продвижению американского сжиженного газа на европейские рынки, — сказал парламентарий.

Он порекомендовал не строить иллюзий по поводу того, что после переговоров в Женеве США сразу же откажутся от санкционной политики.

Политик отметил, что пока рано говорить, какими именно будут новые американские санкции и какой ответ даст на них Россия.

Он добавил, что строительство газопровода фактически завершено и в скором времени состоится его ввод в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против трубопровода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что таким образом Штаты хотят решить проблему собственной неконкурентоспособности. Она добавила, что на действия Вашингтона последует закономерный ответ Москвы.