Сложности с закупкой бананов начались у торговых сетей в РФ

https://static.news.ru/photo/b08bc334-6c31-11eb-a6da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Участники рынка назвали три причины этого — неурожай в Эквадоре, задержки с поставками в РФ и высокий сезонный спрос.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что в настоящее время импортёры не обеспечивают требуемые объёмы поставок фруктов, оптовые цены на которые за год выросли с 60 руб. примерно до 82 руб. за 1 кг.

Снижение урожая в Эквадоре, основном импортёре бананов в Россию, связывается с неблагоприятными погодными условиями и активностью вулкана Сангай, выброс пепла и лавы которого повредил плантации.

Дефицит возник и из-за задержек в поставках. В частности, в порту Санкт-Петербурга в настоящее время не могут встать на разгрузку несколько судов с бананами.

Ожидается, что проблему с нехваткой фруктов на рынке удастся решить в течение нескольких недель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества провели проверки фруктов и овощей, поставляемых в Россию из зарубежных стран. В результате тестов были выявлены нарушения требований по качеству бананов из Эквадора марки Prima Donna. В них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм), хотя продукция была промаркирована как «100% organic bananas».