Сложности с закупкой бананов начались у торговых сетей в РФ

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Участники рынка назвали три причины этого — неурожай в Эквадоре, задержки с поставками в РФ и высокий сезонный спрос.
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Снижение урожая в Эквадоре, основном импортёре бананов в Россию, связывается с неблагоприятными погодными условиями и активностью вулкана Сангай, выброс пепла и лавы которого повредил плантации.
Дефицит возник и из-за задержек в поставках. В частности, в порту Санкт-Петербурга в настоящее время не могут встать на разгрузку несколько судов с бананами.
Ожидается, что проблему с нехваткой фруктов на рынке удастся решить в течение нескольких недель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества провели проверки фруктов и овощей, поставляемых в Россию из зарубежных стран. В результате тестов были выявлены нарушения требований по качеству бананов из Эквадора марки Prima Donna. В них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм), хотя продукция была промаркирована как «100% organic bananas».