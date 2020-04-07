Масштабного сокращения добычи нефти не будет без участия США, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Убрать требуемые для стабилизации рынка объёмы в 10-15 млн баррелей в сутки невозможно лишь усилиями стран ОПЕК+. Штаты производят больше всех сырья в мире и, по мнению основных игроков, также должны принять участие в новой сделке. Сможет ли Вашингтон и в этот раз остаться в стороне, – в материале NEWS.ru.

Участники прежнего соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ планируют 9 апреля провести совещание в формате видеоконференции, чтобы обсудить меры по стабилизации сырьевого рынка. Неформальные лидеры данной сделки – Саудовская Аравия и Россия – уже обозначили свою позицию о готовности снизить производство, но только вместе с Соединёнными Штатами.

Владимир Путин kremlin.ru

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что речь может идти об общем сокращении на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала этого года. При этом глава государства подчеркнул, что данный шаг требует объединения усилий.

Мы готовы к договорённостям с партнёрами в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных действий добычу, — заявил президент.

Схожей точки зрения придерживается и Эр-Рияд. Саудовская Аравия готова на значительное снижение нефтедобычи при условии достижения договоренности с США и Россией, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией королевства.

Таким образом, в преддверии встречи ОПЕК+ именно готовность Вашингтона взять на себя часть сокращения стала определяющим фактором успеха новой сделки. При этом сами Штаты пока свою позицию не обозначили.

Президент США Дональд Трамп не подтвердил, но и не исключил возможность снижения добычи нефти американскими компаниями. Он заявил, что такое решение может быть принято, а может и нет.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу сырья на 10 или даже 15 млн баррелей в сутки, пояснив, что это будет замечательно для нефтегазовой промышленности.

Дональд Трамп Tasos Katopodis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Между тем секретариат ОПЕК+ пригласил на предстоящее онлайн-совещание не только традиционных участников, но и США, Канаду, Норвегию, Бразилию, сообщает ТАСС.

Впрочем, судьба соглашения о сокращении добычи может решиться на другом заседании – чрезвычайной встрече министров энергетики стран G20, посвящённой стабилизации мирового рынка нефти. Она может состояться 10 апреля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля. Именно он на прошлой неделе призвал председательствующую в G20 Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу для решения проблем на сырьевом рынке.

Как раз в рамках «Большой двадцатки» и можно решить такой серьёзный вопрос, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Заседание ОПЕК+ станет лишь предваряющей встречей, на которой Россия и Саудовская Аравия, возможно, сформируют единую позицию. Скорее всего, они скажут, что готовы сократить производство, если к ним присоединятся основные нефтедобытчики, включая США. Когда эта позиция будет вынесена на рассмотрение G20, последнее слово уже будет за Соединёнными Штатами – согласятся ли они пойти на стабилизацию нефтяного рынка вместе с Москвой и Эр-Риядом, или своим отказом не позволят этого сделать. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Только все вместе

Участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщил Reuters со ссылкой на источники в организации. Опрошенные NEWS.ru эксперты, в свою очередь, полагают, что без участия Соединённых Штатов и некоторых других стран снизить производство на 10-15 млн практически невозможно.

Для достижения этой цели просто необходимо расширить периметр участников, уверен консультант VYGON Consulting Денис Пигарев.

Если новое соглашение будет распределено пропорционально объёмам производства только участников ОПЕК+, Россия будет должна сократить от 20% до 30% среднесуточной добычи. Учитывая, что около 50% идёт на переработку внутри страны, это значительная часть экспорта. Экономическая целесообразность такого манёвра для России весьма сомнительна. Кроме того, значительное снижение технически сложно реализуемо и может привести к дополнительным рискам невосстановления части остановленного фонда скважин. Денис Пигарев консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

Без США реальное регулирование объёмов идущей на рынок нефти невозможно, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Страны ОПЕК+ в сумме добывают порядка 45 млн баррелей в сутки – примерно 45% мирового производства. То есть 45% рынка будут поддерживать стабильность остальных 55%, причём за свой счёт. Это нерационально, особенно учитывая отсутствие гарантий, что после сокращения добычи цены поднимутся до тех уровней, которые позволят компенсировать это снижение. Сейчас рынком владеют панические настроения, а не строгий взгляд на баланс спроса и предложения. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

По его словам, вместе с США и Канадой доля ОПЕК+ вырастет уже до 60% мирового производства нефти. Сокращение в такой группе государств будет уже не столь драматично для каждой отдельной страны, считает специалист.

Россия готова снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, если к сделке присоединятся США, сообщили источники Bloomberg. По информации The Wall Street Journal, Москва может пойти на сокращение даже на 1,5 млн баррелей, а Саудовская Аравия – 3 млн по сравнению с нынешним уровнем.

Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для России снижение добычи нефти на 1-1,5 млн баррелей в сутки – это потолок, считает Антон Покатович. По его словам, геологические и финансовые условия отечественных нефтяных компаний не позволят сократить производство ещё сильнее. В случае отказа США о присоединении к сделке переговоры между другими странами-экспортёрами могут завершиться ничем. Они не смогут убрать с рынка необходимые 10 млн баррелей, а идти на меньшее снижение просто бесполезно, уверен специалист.

Какая-нибудь промежуточная сделка с меньшими объёмами сокращения не имеет большого смысла, потому что она вряд ли вернёт цены к росту. Хотя снижение производства может улучшить фундаментальный баланс рынка, из-за негативных настроений инвесторов это может не отразиться на котировках. Напротив, рынки могут воспринять такое соглашение очень негативно, и цены способны опять упасть до $20 за баррель, — пояснил аналитик.

Если договорённость не будет достигнута сокращение произойдет естественным образом, поскольку нефть просто некуда будет поставлять, считает Денис Пигарев.

Однако такой сценарий несёт риски в среднесрочной перспективе. Из-за отмены значительного числа проектов может возникнуть уже заметный дефицит предложения и, наоборот, резкий рост цен. Такие американские горки невыгодны ни странам-производителям, ни в целом экономике. Поэтому сейчас речь идет не о потенциальной выгоде, а о недопущении коллапса и балансировке рынка. А для этого необходимо участие всех крупных игроков, — подытожил эксперт.

Юридическая гибкость

Среди американских нефтяников нет единой позиции по поводу возможного сокращения добычи. Крупнейшие корпорации, включая ExxonMobil и Chevron, выступают против снижения производства. Зато ряд сланцевых компаний, в том числе Pioneer Natural Resources, ищут возможность присоединиться к сокращению, пишет The Wall Street Journal. При этом нефтяники опасаются, что из-за участия в снижении добычи им могут быть предъявлены антимонопольные судебные иски.

Соединённые Штаты не смогут принять участие в сделке ОПЕК+, поскольку подобный шаг запрещён законом, полагает советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов Николай Иванов. Он отмечает, что по антимонопольному законодательству США картельный сговор граничит с преступлением. Поэтому со стороны Трампа возможны только словесные интервенции, но реального участия в сделке не будет.

Законный способ Трамп уже использовал – он пытался договориться с производителями нефти на шельфе Мексиканского залива. Это федеральная собственность, и правительство как владелец ресурса может о чём-то попросить компании. Но президенту ответили отказом и добывающие компании, и технологические, которые занимаются там бурением. Они сказали, что это не в их интересах. Николай Иванов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов

The Wall Street Journal писала, что администрация президента США обсуждала возможность закрытия на карантин нефтедобычи в Мексиканском заливе, поскольку у нескольких работников обнаружили коронавирус. Это позволило бы снизить добычу нефти в Соединённых Штатах сразу на 2 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что наша страна понимает законодательные ограничения США, но считает, что есть возможность проявить гибкость и найти формы сотрудничества. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Если американские компании самостоятельно вступят в соглашение с ОПЕК+, возможно, им придётся отвечать перед законом. Но если сделку заключит государство, могут найтись легальные пути для сокращения добычи, полагает Александр Фролов.

Допустим, США примут закон, согласно которому компании, производящие 80% нефти от уровня добычи на 1 марта 2020 года, получают от государства компенсацию в размере стоимости тех самых 20%. А компании, превысившие уровень добычи, будут платить повышенные налоги. Полагаю, что при большом желании такое возможно, — предположил эксперт.

Антон Покатович также считает, что американское антимонопольное законодательство может проявить гибкость и допустить сокращение добычи нефти. К тому же эта инициатива может быть подана от имени «Большой двадцатки» и названа стратегией G20. Ни о каком картельном сговоре речи уже не будет, пояснил аналитик.

Если США не могут директивно приказать небольшим компаниям сократить добычу, они способны создать такие условия, при которых им всё равно придется снизить производство. Например, сейчас нефтебодытчики используют для хранения сырья государственные мощности, которые им дают в аренду. Тем, кто не станет сокращать добычу, такие хранилища могут не предоставляться, — отметил эксперт.

Свободное падение

По словам Трампа, сокращение добычи нефти в США может произойти «автоматически» в условиях рыночной экономики.

Экономические условия для этого процесса в Соединённых Штатах уже сложились, отмечает Николай Иванов. По его словам, компаниям выгоднее сейчас притормозить новое бурение.

Старые скважины, которые уже работают, никто закрывать не будет. Но там происходит естественное падение добычи на 70% за первый год. При этом компании в условиях низких цен вполне могут снизить бурение и ввод новых скважин. В результате США естественным путём сократят своё производство, и Трамп может сказать, что снижает добычу, хотя это будет не совсем правда, — пояснил эксперт.

При этом Иванов считает, что сокращение производства будет краткосрочным. Как только спрос на мировом рынке начнёт восстанавливаться и цены пойдут вверх, американские компании смогут очень быстро нарастить объёмы.

Александр Фролов со своей стороны полагает, что у Соединённых Штатов всего два пути – присоединиться к сделке ОПЕК+ или дождаться, когда американские компании сами начнут разоряться.

США так или иначе присоединятся к сокращению, потому что там порядка 70% компаний нефтегазовой отрасли находятся в предбанкротном состоянии. Если они сейчас массово начнут банкротиться, потому что при ценах в $30 за баррель производство нерентабельно, за ними потянутся страховщики, банки, нефтесервисные компании. Это будет эффект домино – упал один, за ним и остальные. Вряд ли нынешней администрации президента это нужно в год выборов, — отметил экономист.

Впрочем, в Минэнерго США полагают, что, несмотря на низкий уровень цен, падения производства в целом в 2020 году не будет. Согласно последнему прогнозу Управления энергетической информации Соединённых Штатов, среднегодовая добыча вырастет на 0,8 млн баррелей в сутки – до 13 млн – и упадёт уже только в 2021-ом.