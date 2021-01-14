Сланцевый бум возвращается: рост цен на нефть толкает вверх добычу в США

В ближайшее время мировой рынок нефти может ожидать новый сланцевый бум, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Рост мировых цен на нефть вновь сделал рентабельной добычу на многих месторождениях в Соединённых Штатах. Там активно увеличивается число работающих буровых, а банкротившиеся ранее компании улучшают свои финансовые показатели. Между тем, рост производства сырья в Штатах создаёт новые угрозы для ОПЕК+. Пока участники этого альянса сдерживают свою добычу, американцы могут потеснить их на мировом нефтяном рынке.

Мировые цены на нефть заметно выросли за последние два месяца. С начала ноября стоимость эталонной марки Brent прибавила более чем 50% и сейчас торгуется выше $55 за баррель. В начале недели она поднималась до $57.

На фоне роста мировых цен на нефть один из пионеров сланцевой отрасли США компания Chesapeake Energy выходит из процедуры банкротства с неплохими перспективами. Она получит новое финансирование на $3 млрд, сократит свой долг на $7 млрд, а расходы на трубопроводы и переработку газа — на $1,7 млрд, сообщает агентство Reuters.

Инвесторы, обязавшиеся весной 2020-го поддержать реструктуризацию компании на фоне энергетического кризиса, получат большую выгоду. Рост цен на энергоносители поднял стоимость Chesapeake Energy примерно до $5,13 млрд.

Компания, добывающая нефть и газ, причём по производству природного газа она занимает второе место в США, подала заявление о банкротстве в июне 2020 года на фоне обвального падения мировых цен на углеводороды и вызванного этим резкого сокращения производства сырья в США.

Chesapeake Energy — хороший пример, потому что эта компания находится под двойным ударом, отметил советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов Николай Иванов. Он пояснил, что падение сырьевых котировок плохо отразилось на всех, но Chesapeake сделала упор на добычу природного газа, нефть у неё на втором месте, а газовые цены упали ещё сильнее. Вместе с тем, улучшение положения этой компании, даёт надежду и остальным игрокам, считает специалист.

Когда такая достаточно крупная компания, как Chesapeake Energy, к тому же с хорошей историей, начинает выплывать, тут же появляются люди, которые пытаются на этом заработать. Инвестиционный пессимизм будет сменяться оптимизмом. Если у Chesapeake Energy это получилось, то у компаний, добывающих сланцевую нефть, особенно в бассейне Пермиан, где находятся самые выгодные участки, тоже ситуация должна налаживаться. Там происходили слияния и поглощения, но это приводило к консолидации отрасли и улучшению её положения перед инвесторами и кредиторами. Николай Иванов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов

США ожидает новый сланцевый бум, уверен эксперт. Правда он может стать более плавным и осмысленным, поскольку в отрасли будут работать более крупные и технологичные компании.

Jim West/Global Look Press

Движение вверх

В пользу активного роста добычи нефти в США говорит и заметное увеличение числа действующих буровых установок в стране. С момента наибольшего падения в августе прошлого года (до 172 единиц) их количество уже выросло почти на 60%. По состоянию на 8 января в Соединённых Штатах работало 275 буровых.

Одновременно сохраняется их рекордная производительность, а с августа 2020 года активно вовлекаются в добычу пробуренные незаконченные скважины, отмечает старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. По её словам, при цене на нефть выше $45 за баррель большая часть американских нефтяных компаний способна генерировать положительный денежный поток от операций, что позволяет наращивать капзатраты в бурение и добычу.

Однако, скорее всего, компании даже при такой благоприятной ценовой конъюнктуре будут вести более осторожную инвестиционную политику для снижения долговой нагрузки и получения положительного свободного денежного потока. Поэтому в 2021 году можно ожидать умеренный рост добычи жидких углеводородов в США пределах 0,1-0,3 млн баррелей в сутки при ожидаемом уровне цен на нефть $50-55 за баррель. Екатерина Колбикова консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

В Минэнерго США также довольно сдержанно оценивают перспективы роста производства нефти в стране. По прогнозу Управления энергетической информации (EIA), в этому году средний уровень добычи составит 11,1 млн баррелей в сутки. В докризисном 2019-м этот показатель равнялся 12,2 млн.

Впрочем, 11,1 млн — это всё равно выше, чем было в конце прошлого года — по данным EIA, в октябре добыча нефти в США составляла 10,4 млн баррелей в сутки.

Прогноз Минэнерго США строится на основании математических моделей, которые работают с данными за последний квартал или год. Никакого резкого роста в таких прогнозах быть не может, потому что его не было до этого. Я уверен, что в течение 2021 года они каждый квартал, если не каждый месяц будут пересматривать этот краткосрочный прогноз в сторону увеличения. Если, конечно, не случится очередной волны коронавируса и очередного масштабного локдауна, — отметил Николай Иванов.

По мнению эксперта, к концу 2021-го добыча нефти в США вполне может вырасти до 12 млн баррелей в сутки, а средняя по году составить 11,5 млн.

Если цена на нефть будет держаться на таком уровне, как сейчас, средний уровень добычи в США может быть выше ожидаемых Минэнерго США 11,1 млн баррелей в сутки, соглашается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При этом, по его словам, многое будет зависеть от действий ОПЕК+ и отдельных его членов — Саудовской Аравии и России.

При ценах $55 за баррель имеет смысл возвращать сланцевую добычу и увеличивать её объёмы. Конечно, при условии, что котировки не будут резко меняться ближайшие несколько месяцев. Впрочем, по заявлению Саудовской Аравии, она готова гарантировать высокую цену по крайней мере в феврале и марте. Это обнадеживает американских сланцевиков, и в ближайшие месяцы они могут увеличить добычу. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Битва за рынок

По итогам последней встречи стран ОПЕК+ было решено, что большинство стран в феврале сохранит добычу нефти на прежнем уровне. Лишь Россия и Казахстан смогут немного её нарастить — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно.

При этом, Саудовская Аравия обязалась добровольно снизить производство сырья в феврале и марте сразу на 1 млн баррелей в сутки. Вице-премьер России Александр Новак даже назвал такой шаг Эр-Рияда новогодним подарком для нефтяного рынка.

Это подарок, в первую очередь, для США, считает Игорь Юшков. Для американцев важно, чтобы цена была выше $50 за баррель — тогда многие проекты становятся рентабельными. При этом, эксперт полагает, что ОПЕК+ не позволит США занять более высокую долю на мировом рынке нефти. В первую очередь, на этом будет настаивать Россия.

По мере отступления коронавируса, люди будут больше перемещаться, и миру понадобиться больше нефти. Думаю, Россия будет настаивать на том, чтобы оперативно увеличивать квоты на добычу, чтобы закрывать новый спрос своей нефтью, а не отдавать это место тем же американцам. Об этом говорит и тот факт, что участник соглашения перешли на ежемесячную индексацию квот. Раньше это делалось раз в квартал. Американским сланцевикам как раз требуется 3-4 недели, чтобы вывести новые объёмы на рынок при улучшении ситуации, — отметил эксперт.

Действия ОПЕК+ и другие механизмы снижения добычи конкурентами американских производителей подталкивают их к тому чтобы занять освобождающуюся нишу, считает Николай Иванов.

США непременно увеличат свою долю на мировом нефтяном рынке. Экспансия продолжится — американские компании естественным рыночным путем будут занимать долю остальных, — считает эксперт.

По прогнозу Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) средняя стоимость нефти эталонной марки Brent в этом году составит $53 за баррель. В кризисном 2020-м сырьё в среднем стоило $42.

Решение о сохранении текущих квот всеми странами-членами ОПЕК+, кроме России и Казахстана, по большей части уже отыграно в нефтяных ценах, считает Екатерина Колбикова. В дальнейшем добровольное продление ограничений поможет котировкам удерживаться на уровне выше $50 за баррель, при условии, что глобальный режим самоизоляции не повторится.