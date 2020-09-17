Силуанов: ставка НДФЛ изменится только для богатых

https://static.news.ru/photo/bf45cb9c-f8d0-11ea-bb17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство финансов не собирается менять ставку подоходного налога для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по тем, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Мы не предполагаем менять условия обложения налогом на доходы физических лиц для других категорий граждан, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Как пояснил Силуанов, под повышенное налогообложение подпадёт не более 1% всех работающих граждан.

Отменить плоскую шкалу НДФЛ с 1 января 2021 года предложил президент РФ Владимир Путин. Ставка с 13% до 15% будет повышена для тех россиян, кто в год зарабатывает больше 5 млн рублей. Деньги, которые будут получены за счёт увеличения налога, пойдут на лечение орфанных (Редких.- прим. NEWS.ru) заболеваний. По словам Силуанова, это порядка 60 млрд рублей.

Внести изменения в налоговую систему предложило в начале сентября и Министерство финансов. Ведомство предлагает распространить механизм «единого налогового платежа» на юридические лица и ИП (индивидуальных предпринимателей) по всем видам налогов. Предполагается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ (НК) начнут действовать с 1 января 2022 года.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что план правительства по изменению налогов в стране продиктован необходимостью обеспечить определённый уровень доходов бюджета для решения имеющихся проблем.