Силуанов: рост ВВП России в 2021 году достигнет 4,3-4,5%

В нынешнем году уровень ВВП России составит 4,3-4,5%, а в 2022 темп роста также сохранится, однако уже не превысит 3%, заявил ТАСС глава Минфина Антон Силуанов. При этом глава ведомства сообщил, что уровень безработицы в стране находится на низком уровне, а уровень инфляции составит по итогам уходящего года 8%.

Этот год для России очень неплохой с точки зрения экономического роста — более 4%, 4,3-4,5% мы ожидаем роста экономики в текущем году. Следующий год, по нашим планам, рост продолжится, темпы увеличения составят около 3%. Мы надеемся, что также будет спрос и на трудовые ресурсы, у нас самая низкая безработица в последнее время, всё это будет пополнять нашу казну, и всё это будет давать ресурсы для решения тех задач, которые правительство Российской Федерации поставило, — сказал Силуанов.

По словам главы Минфина, инфляция в России по итогам 2021 года, как ожидается, составит около 8%. Однако к концу 2022 года она должна вернуться в рамки обозначенных ранее 4%. Как сообщал Росстат, годовая инфляция в ноябре 2021 года показала ускоренные темпы роста до 8,4% по сравнению с 8,13% в октябре.

Инфляция у нас выше наших плановых значений, и в текущем году, по оценкам, инфляция будет около 8%. В рамках мер по реагированию и реализации мер денежно-кредитной политики мы видим, что Центральный банк абсолютно адекватно реагирует на нынешнюю ситуацию с тем, чтобы инфляция у нас вошла в наши плановые, таргетные уровни, речь идёт о 4%. И мы рассчитываем, что к концу следующего года именно так и произойдёт, — сказал министр.

Произошедший всплеск инфляции, по мнению Силуанова, вызван в основном глобальными трендами. В том числе это следствие привнесённой инфляции, ведь страны с резервными валютами напечатали много денег, а стоимость ключевых товаров возросла в мире. Однако власти страны отреагировали на непростую ситуацию комплексом мер.

Мы видим эти показатели и, соответственно, бюджетными мерами и мерами денежно-кредитной политики начинаем реагировать на это. Какие это меры? В первую очередь со следующего года мы выходим на бюджетное правило, и бюджет у нас будет сбалансирован с учётом тех доходов, которые мы будем получать на следующий год и предстоящую трёхлетку, — пояснил министр.

По словам Силуанова, бюджет не будет источником дополнительных ресурсов, влияющих на инфляцию. Он также сообщил, что правительство приняло целый ряд мер для стабилизации цен.

Речь идёт и о введении экспортных пошлин, речь идёт о договорённости с нашими товаропроизводителями. Но понятно, что мы не можем повлиять на глобальные тренды при расчёте этого показателя, и глобальные тренды у нас были за последнее время именно на повышение инфляции, — сказал глава Минфина.

При этом в Минфине РФ не видят рисков для бюджета государства из-за заявлений нескольких стран о распечатывании своих нефтяных резервов.

Ранее в ведомстве оценили госдолг российских регионов в 2,6 триллиона рублей. В ведомстве считают, что он находится на «безопасном уровне». При этом у нескольких субъектов долги превышают 50 миллиардов, что вряд ли можно считать лёгкой нагрузкой.