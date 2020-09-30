Силуанов прокомментировал идею отмены накопительной части пенсии

https://static.news.ru/photo/28caf91a-033b-11eb-92de-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России о том, что в России необходимо отменить накопительную часть пенсии.

Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям, — отметил министр.

Он напомнил, что сейчас в стране заморожены начисления в накопительную часть пенсий, передаёт ТАСС.

Ранее правительство РФ предложило вновь продлить заморозку накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года. Законопроект внесён на рассмотрение в Государственную думу.

С 2014 года в накопительную часть пенсионной системы идут отчисления в размере 6% от заработной платы россиян. Средства направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года. В 2019 году президент РФ Владимир Путин заморозил федеральный закон о накопительной пенсии в 2022 году.

Как писал NEWS.ru, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что российские власти смогут разморозить накопительные пенсии, если цена на нефть вырастет до $120 за баррель.