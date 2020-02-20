https://static.news.ru/photo/6e741770-53f1-11ea-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, как при покупке контрольного пакета акций «Сбербанка» правительство смогло избежать нарушения бюджетного правила.

По его словам, инвестированные в покупку акций Сбербанка средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) возвращаются в бюджет в виде прибыли Центрального банка.

Получается, что деньги ФНБ заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет, — сказал Силуанов в интервью РБК.

Министр пояснил, что таким образом, нефтегазовые доходы, за счёт которых формируется ФНБ, переформатируются «не в нефтегазовые доходы». Минимизация негативного влияния на курс при конвертации валютных средств ФНБ в рубли будет происходить за счёт изымания ЦБ дополнительной ликвидности.

Бюджетное правило даёт гарантии стабильности курсового прогноза. С уверенностью могу сказать, что сделка минимально отразится на курсовых соотношениях, поскольку ЦБ как регулятор примет все необходимые для этого меры, — заверил Силуанов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на изменения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе собрания, в общей сложности необходимо около четырёх триллионов рублей до 2024 года включительно.