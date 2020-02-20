https://static.news.ru/photo/83d81f1a-53ee-11ea-9f5b-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на изменения, озвученные президентом РФ Владимира Путина в ходе собрания, в общей сложности необходимо около четырёх триллионов рублей до 2024 года включительно.

Откуда их брать? Если мы откажемся от бюджетного правила, будем заимствовать, но снижать бремя, стоимость долга увеличится и стоимость заёмных средств на рынке увеличится, — сказал министр в интервью РБК.

Он также отметил, что расходные обязательства помимо прочего направлены на стимулирование экономического роста. Сейчас, подчёркивает Силуанов, уже увеличены доходы населения.

Поэтому сейчас мы балансируем между и ростом доходов в результате собираемости, а не роста дополнительных ставок, и ростом важных и нужных для людей расходных обязательств, — сказал глава Минфина.

Как ранее писал NEWS.ru, Антон Силуанов заявил, что законопроектов о снижении страховых взносов в РФ на данный момент нет, однако есть заинтересованность в решении этого вопроса.