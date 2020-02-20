https://static.news.ru/photo/d8f54d18-53eb-11ea-93df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроектов о снижении страховых взносов в РФ на данный момент нет, однако есть заинтересованность в решении этого вопроса.

Сейчас основные платежи страховых взносов — на пенсионное обеспечение, на здравоохранение, на социальное обеспечение — платит работодатель. И, конечно, это очень сложно. Поэтому и происходят все эти схемы: уклонение от показа оплаты труда в белую, — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Министр отметил, что если инициатива и будет рассматриваться, то с учётом того, чтобы не пострадали отрасли экономики.Вариант переноса уплаты взносов на плечи работников в правительстве не обсуждается. Для решения проблемы, по его словам, необходимо найти источники компенсации для снижения страховых взносов.

Как писал NEWS.ru, правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых взносов для работодателей — с 30 до 23–25%. При ставке 23%, как ожидается, сократится налоговая нагрузка на все отрасли. Больше всего от снижения страховых взносов должны выиграть отрасли, ориентированные на внутренний спрос, и с высокой долей расходов на оплату труда. Снижение страховых взносов обойдётся казне, в зависимости от ставки, в 1,2–1,75 трлн рублей. При снижении ставки на 1% недополученные доходы составят около 250 млрд рублей. Однако столько же выиграет экономика.