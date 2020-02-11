https://static.news.ru/photo/9600e3fc-4ca0-11ea-812b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых взносов для работодателей — с 30% до 23–25%. Члены кабмина рассматривают различные варианты реализации этой идеи. Однако уже известно, что пониженную ставку для относительно высоких зарплат, скорее всего, отменят.

Налоговая нагрузка на труд для бизнеса остаётся высокой, поэтому реформа должна привести к «обелению» рынка труда, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Предполагается также, что нововведение повлечёт за собой рост доходов населения и экономики, а также повышению её конкурентоспособности.

При ставке в 23%, как ожидается, сократится налоговая нагрузка на все отрасли. Больше всего от снижения страховых взносов должны выиграть отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда.

По данным издания, снижение страховых взносов обойдётся казне, в зависимости от ставки, в 1,2–1,75 трлн рублей. При снижении ставки на 1% недополученные доходы составят около 250 млрд рублей. Однако столько же выиграет экономика.

Каким образом будут компенсироваться потери фондов, пока неизвестно. В 2017 году правительство обсуждало повышение НДС, а также введение налога с продаж. В нынешних реалиях такой вариант уже не рассматривается. Частично вопрос может быть решён за счёт сокращения налоговых льгот для нефтяников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о втором этапе либерализации ОСАГО. Думский комитет по финансовому рынку примет предложения по документу до 2 марта.