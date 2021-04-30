Силуанов заявил о снижении безработицы в России

https://static.news.ru/photo/0761ca0c-a9bb-11eb-9e6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что уровень безработицы в России постепенно снижается и в настоящий момент составляет 5%. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас, несмотря на такой жесточайший локдаун, она (безработица. — NEWS.ru) уже достигла уровня чуть более 5%, то есть мы выходим на нормальные уровни занятости, — отметил глава ведомства, выступая в Финансовом университете.

Он подчеркнул , что несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, уровень занятости населения возвращается к нормальным показателям.

Кроме того, глава Минфина коснулся темы сельского хозяйства. По его словам, российские производители, работающие в этой сфере, должны ограничивать динамику цен на свою продукцию на внутреннем рынке, так как они получают господдержку.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю позволит в ряде случаев избежать безработицы. Однако исследование Superjob показало, что россияне неоднозначно относятся к возможному введению четырёхдневки.