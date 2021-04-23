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Экономика

Сигнал для бизнеса: Набиуллина надела новую брошь

17:24, 23 апреля 2021
Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Банк России/youtube.com

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ с брошью в виде золотого сечения. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Центробанка.

В рамках мероприятия было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 50 б. п., до 5%.

Набиуллина надевает различные броши на пресс-конференции и другие события на протяжении многих лет. Она призналась, что изображения на аксессуарах несут определённые посылы и указывают на ситуацию в экономике.

Например, для заключительного в 2020 году заседания совета глава ЦБ выбрала брошь-снегиря. По ее словам, эта птица символизирует стойкость, поскольку может переносить любые заморозки.

Ранее Набиуллина рассказала, какие в ее брошках зашифрованы послания.

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