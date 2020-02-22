Центральный банк Швеции запустил тестирование национальной электронной валюты — электронная крона (e-krona). Об этом
Предполагается, что, при успешном тестировании, электронная валюта будет дополнением к наличным деньгам. Тест будет длиться год, до февраля 2021 года. Пока шведы не смогут попробовать использование новой электронной валюты, испытания будут закрытыми.
Счёт с e-krona будет размещаться в цифровом кошельке. Электронной валютой можно будет совершать разные безналичные платежи с помощью смартфонов, «умных» часов, а также банковских карт.
Газета отмечает, что уже в 2020 году выходит новая криптовалюта Libra от компании Facebook.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал открытие казино, где будут принимать только местную криптовалюту Petro. Отмечается, что доходы от казино пойдут на образование и здравоохранение в стране.
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