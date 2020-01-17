Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в столице страны Каракасе откроет казино, ставки в котором разрешит делать лишь в местной криптовалюте Petro. Местом презентации назван отель «Гумбольдт».
Поскольку считается, что казино всегда выигрывает, то будут доходы, которые Мадуро обещает направить на здравоохранение и образование. Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Николас Мадуро пообещал в 2020 году продавать венесуэльскую нефть за криптовалюту Petro. По его словам, Petro уже помог Боливарианской Республике в свете экономических санкций США.
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