Обязательные уроки финансовой грамотности введут в российских школах

В российских школах преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1–9-х классах. При этом её элементы будут в «Математике», «Окружающем мире», «Обществознании» и «Географии», сообщает Банк России.

С первого класса школьники будут изучать навыки безопасного поведения в Интернете. Также детям объяснят возможности безопасного совершения финансовых операций, как анализировать семейный бюджет и составлять свой план, отмечается в сообщении.

Ученики средних классов узнают различные виды финансового мошенничества и смогут оценивать возможные плюсы и недостатки предпринимательства. Кроме того, школьники будут решать математические задачи по расчёту налогов, стоимости покупок и цен на товары.

Преподавание финансовой грамотности в школе стало обязательным благодаря введённым новым образовательным стандартам начального и основного общего образования. Правила станут обязательными во всех школах страны к 1 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что 53% россиян боятся стать невостребованными специалистами в будущем. Причём половина из этих людей признают, что им не хватает современных навыков, а каждый пятый уверен, что его профессия вообще исчезнет.