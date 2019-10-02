Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Банк России на конец марта 2019 года разместил в Китае большего всего своих зарубежных активов — 13,4% всех золотовалютных активов ($65 млрд из $487,4 млрд). За год инвестиции увеличились на 8,7 процентных пункта.

До апреля 2018 года, пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг, первенство держали Соединённые Штаты — их доля снизилась с 29,2% до 10,2%. Как пишет РБК, значительно увеличилась доля...