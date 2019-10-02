Генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон не исключил, что в будущем газопровод «Северный поток — 2» сможет поставлять не только природный газ, но и водород.
Таким образом, вместо транспортировки только природного газа «Северный поток — 2» может транспортировать 80% водорода. Я считаю, что в Европейском союзе есть мощная программа по декарбонизации, и в какой-то момент водород, вероятно, заменит природный газ в некоторых частях нашей системы, — сказал Уотсон в интервью РИА Новости.
Ассоциация Eurogas представляет интересы европейских секторов розничной, оптовой торговли и распределения газа перед институтами власти Европейского союза.
Как ранее писал News.ru, глобальная энергетическая компания «Газпром» отчиталась об укладке 2042 км газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Запустить его планируют до конца года.
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