https://static.news.ru/photo/66d1c380-eaad-11e9-bb06-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Запуск трубопровода «Северный поток — 2», мощность которого составляет 55 млрд кубических метров в год, в будущем не сможет удовлетворить растущую потребность Европы в газе. Об этом заявил главный исполнительный директор международного энергетического концерна Uniper Андреас Ширенбек.

Следует отметить сокращение объёмов добычи и поставок газа из Норвегии, Великобритании, Гронинген. Они практически прекратили добывать его. Образуется существенный разрыв между спросом с одной стороны и предложением — с другой. Этот дефицит газа невозможно будет удовлетворить полностью поставками по «Северному потоку — 2», — цитирует ТАСС представителя компании.

По его словам, добрать необходимые объёмы можно будет, используя сжиженный природный газ (СПГ), если, конечно, не будут запущены новые трубопроводы.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с проектом газопровода «Северный поток — 2». Такую информацию озвучил глава Минэнерго США Рик Перри.

Компания Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора «Северного потока — 2», тестирует различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны США. По словам главы австрийской OMV Райнера Зеле, он уверен, что сейчас оператор «готовится ко всему». Зеле также подчеркнул, что не знает, против чего можно вводить ограничения.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.