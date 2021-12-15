«Северному потоку — 2» предрекли проблемы и после сертификации

Проблемы не закончатся у «Северного потока — 2» даже после того, как газопровод удастся сертифицировать, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Главным противником проекта является Польша и она будет мешать запуску газопровода до последнего, отметил он в беседе с изданием «Украина.ру».

Eсли решение будет в пользу «Газпрома» и компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором, то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора. История на этом не закончится. Будут суды, иски, и в Польше этого не скрывают, — рассказал Юшков.

Он напомнил, что Варшава добилась включения своей государственной нефтегазовой компании PGNiG в процесс сертификации. Теперь ей должны показывать все документы.

Юшков подчеркнул, что в PGNiG чётко дали понять, что не собираются выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям, а постараются любыми способами доказать, что «Северный поток — 2» следует остановить.

Ранее стало известно, что санкции против «Северного потока — 2» могут вызвать рост цен на топливо, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. При этом он допустил, что газопровод может стать инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией. Драги добавил, что в настоящее время на стоимость газа влияют даже слухи.