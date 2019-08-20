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Сербия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключат соглашение о зоне свободной торговли в октябре 2019 года.

О будущем договоре рассказал в своём Twitter посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Боцан-Харченко также отметил, что соглашение будет совершенно новым этапом присутствия на экономическом пространстве Евразии.

Ускорить подготовку к соглашению между ЕАЭС и Сербией о зоне свободной торговли ранее призвал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Премьер также рассчитывает на партнёрство Евразийского союза и Сингапура.

News.ru писал о поездке Дмитрия Медведева на заседание межправительственного совета ЕАЭС в Киргизию. Участники обсуждали вопросы интеграционного взаимодействия в экономическом союзе. В то же самое время в Киргизии произошли столкновения сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева и местных силовиков.

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