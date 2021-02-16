Сенаторы предложили увеличить инвестиции на развитие российских сёл

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Члены Совфеда заявили о необходимости увеличить финансирование госпрограмм по развитию сельских территорий в России для повышения качества жизни сельских жителей и поддержания их доли в населении страны. 17 февраля сенаторы на заседании Совета Федерации рассмотрят обращение к правительству о необходимости увеличения инвестиций в российское село.

Так, представители верхней палаты парламента РФ отмечают, что за последние три года правительство сокращает бюджетное финансирование программ по развитию сельских территорий. В федеральном бюджете на 2020–2022 годы ежегодное финансирование программы, разработанной по поручению президента России, выделяется менее 50% от необходимой суммы.

Таким образом, создаётся риск недостижения целевых показателей государственной программы, что не позволит обеспечить комплексное развитие сельских территорий, необходимое для гармоничного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, — приводит «Парламентская газета» выдержку из обращения сенаторов к правительству.

В Совфеде полагают, что финансирование программ по поддержке развития села из бюджета необходимо восстановить в полном объёме.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с NEWS.ru поделился мнением об инициативе депутатов Госдумы ввести сертификаты для беременных женщин, которые позволят им получать по 20 тысяч рублей в течение полутора лет.