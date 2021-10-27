Сечин считает, что газовый кризис может «разогреть» нефтяные цены

Стоимость газа в Европе достигла $200 за баррель в нефтяном эквиваленте из-за кризиса, вызванного переориентацией поставок сжиженного природного газа на азиатские рынки, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, это показало важность товарных запасов, передаёт ТАСС.

Важность товарных запасов хорошо показал нынешний газовый кризис в Европе, — цитирует его агентство.

Он добавил, что из-за нeхватки долгосрочных контрактов газовые хранилища оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90%. Рoст цен на газ может вызвать дополнительный спрос на нефть в объёме 1 млн бaррелей в сутки, что ещё больше разогреет нефтяные цены.

Сечин считает, что дeстимулирование развития традиционных источников энергии вызовет ещё больший рост цен, эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проявление капитализма, который не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках, в том числе Европы.