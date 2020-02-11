https://static.news.ru/photo/5d47d090-4cc1-11ea-9659-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: kremlin.ru

Корпорация «Роснефть» обеспечит самый высокий уровень выплат дивидендов за 2019 год. Их совокупный объём составит порядка 283 млрд рублей, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, это удастся сделать «несмотря на инвестиционную программу». Объем инвестиций «Роснефти» составил около 1 трлн рублей. Такие цифры были заложены в прогноз.

По итогам года мы — по предварительным цифрам — около 3,6 трлн рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны, — уточнил Сечин, его слова приводит РИА Новости.

Он также сообщил, что «компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефте- и газодобычи».

Ранее NEWS.ru писал, что США обдумывают введение санкций в отношении «Роснефти». Причина возможных ограничений — тесные отношения компании с властями Венесуэлы. Однако эксперты полагают, что это может оказаться на руку России.