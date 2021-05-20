Себе дороже: США вынуждены отказаться от санкций против «Северного потока»

Американцы не оставляют попыток остановить строительство «Северного потока — 2». По данным СМИ, Вашингтон готовится ввести санкции в отношении четырёх судов, участвующих в строительстве газопровода, и связанных с ним компаний. При этом в Белом доме отказываются от ограничительных мер против оператора проекта — Nord Stream 2 AG, ссылаясь на национальные интересы. По сути, США пытаются таким образом избежать ссоры с Германией, что, впрочем, не исключает того, что они будут ставить новые палки в колёса одному из главных своих конкурентов — России, считают эксперты.

СМИ сообщили о решении США ввести санкции против четырёх судов и четырёх компаний, связанных со строительством «Северного потока — 2». Об этом говорится в докладе Госдепартамента конгрессу, который в своём Twitter-аккаунте выложила корреспондент CBS Ина Руффини, передаёт РБК . Сам документ она получила от источника в конгрессе.

В частности, под действие американских санкции могут подпасть суда «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев», а также компании «Коксохимтранс», «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что ограничительные меры будут введены против четырёх судов, а также также девяти кораблей, которые принадлежат или контролируются Морской спасательной службой.

Вместе с тем администрация США, как и ожидалось, отказалась от санкций против компании-оператора. По словам Блинкена, в интересах Вашингтона приостановить рестрикции против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и работников. В американском сенате это решение резко раскритиковали. Против такого шага властей выступил глава комитета сената по международным делам Боб Менендес, признавшийся, что не понимает, «как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе».

Маттиас Варниг Jens Büttner/Global Look Press

Конгрессмен-республиканец Джим Риш усомнился в том, что «вредоносный российский проект» действительно отвечает интересам Вашингтона, как заявил Блинкен.

Администрация отдаёт приоритет мнимым интересам Германии и России, а не интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе, — заявил политик.

Из доклада Госдепартамента (той его части, которая была опубликована Руффини) следует, что санкции против компании, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, немца Варнига, а также некоторых других руководителей, которые родом из союзных европейских стран, негативно отразятся на отношениях США с Германией, ЕС и остальными странами-партнёрами в Европе. Кроме того, тесное сотрудничество Соединённых Штатов с этими государствами будет иметь решающее значение при борьбе с пандемией COVID-19 и изменениями климата, защите «демократии от авторитаризма», противодействии «злонамеренному» влиянию России и Китая, говорится в документе.



По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, у США был выбор: либо идти на обострение отношений с Германией по «Северному потоку — 2», либо отказаться от санкций против оператора проекта.

Это не национальные интересы США, это корпоративные интересы, всё это лоббируется, всё за деньги, никто не думает о людях, особенно о «национальных интересах». В их интересах доллар — другого интереса нет, — заявил депутат NEWS.ru.

США важнее поставить палки в колёса любому конкуренту, в данном случае России, потому что она не идёт ни на какие уступки, считает Чепа.

Отказ Вашингтона от санкций в отношении компании-оператора проекта вовсе не означает, что американская администрация отступила, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. США по-прежнему будут препятствовать завершению строительства трубопровода.

Основные ограничения, которые были введены в отношении «Северного потока — 2» в декабре 2019 года (запрет на финансирование строительства трубопровода и проекта) никто не отменял и отменять не собирается. Это, по сути, «санкции навсегда», объясняет эксперт. В практике США вообще редки случаи, когда американцы отказываются от ранее наложенных ограничений, замечает он.

Смягчения позиции США по «Северному потоку — 2» мы не наблюдаем. Американцы по-прежнему выступают против этого проекта. Вопрос в том, что новые санкции в отношении Nord Stream 2 AG могут обернуться санкциями против Германии и Европы. Вашингтон не хочет портить отношения с европейцами. Именно это Белый дом и имеет ввиду, говоря о национальных интересах. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Любая компания, попавшая в санкционный список США, становится «токсичной». Юшков предлагает гипотетически рассмотреть ситуацию, при которой Nord Stream 2 AG подпадает под действие рестрикций. Компания завершает строительство «Северного потока — 2», собирает все необходимые документы и приходит к немецкому регулятору за разрешением на ввод трубопровода в эксплуатацию.

Согласно европейским законам, в случае, если все документы в порядке, немецкий регулятор обязан выдать это разрешение. Но тогда он нарушит ограничительные меры США. И получится, что Соединённые Штаты должны будут ввести санкции против самой Германии, — рассуждает эксперт.

По факту ФРГ окажется между молотом и наковальней, где молот — это санкции США, а наковальня — её собственный суверенитет. Дабы избежать этой ситуации, Белый дом вынужден отказаться от части ограничительных мер по «Северному потоку — 2». Американская администрация дала понять, что намерена вести диалог с Европой. По словам Юшкова, в отличие от Трампа Джо Байден проводит свою политику более мягко и осмотрительно.

По мнению эксперта, строительство газопровода продолжится в любом случае, ведь ЕС не поддерживает санкции США по «Северному потоку — 2». Более того, в самой Германии звучат призывы ввести ответные ограничительные меры против Вашингтона. Что касается новых рестрикций в отношении ряда российских судов, то они ни на что не повлияют, уверен Юшков.

Уже через несколько лет после начала строительства стало ясно, что проект будет реализован в полной мере — санкции лишь замедляют работу, но не могут полностью её заблокировать, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Главная задача США — если не остановить строительство, то хотя бы серьёзно его затянуть и принести максимальные убытки инвесторам. Решение об отказе от части санкций свидетельствует о том, что американские власти смирились со сдачей «Северного потока — 2» и сконцентрировались на восстановлении собственной экономики, пострадавшей от кризиса. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По мнению Деева, небольшая «передышка» позволит строителям завершить проект в более короткие сроки, и сохраняется надежда, что запуск произойдёт уже в этом году. Сейчас трубопровод готов на 95%, а длина недостроенного участка составляет всего 80 километров.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия планирует достроить «Северный поток — 2» к концу сентября. По его мнению, строительство будет завершено, несмотря на оказываемое противодействие, потому что это «сугубо коммерческий проект».