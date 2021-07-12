Счётная палата назвала уровень благосостояния россиян

Благосостояние россиян в 2020 году было на уровне 2010-2011 годов. Уровень денежных средств в распоряжении жителей страны оказался ниже, чем в начале 2014 года. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на доклад Счётной палаты РФ.

Увеличения бедности в 2020 году удалось избежать за счёт адресных социальных выплат, а не улучшения уровня жизни. Уровень бедности снизился на 0,2% — до 12,1%. При этом выросли доли социальных выплат и зарплат.

Во время пандемии коронавируса правительство России произвело , к примеру, выплаты на детей до трёх и до восьми лет, выплаты работодателям из пострадавших сфер за сохранение рабочих мест. Также оно ввело новые ежемесячные выплаты и расширило условия получения действующих.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бедность одним из врагов России. Он призвал вице-премьеров настроить свои команды на грамотное, оперативное и эффективное выполнение задач по всем направлениям в кабмине и ведомствах.