Сбербанк закрыл долги по европейским облигациям в рублях

Сбербанк выплатил купон по субординированным европейским облигациям в рублёвом эквиваленте по текущему курсу Центробанка. В письме на сайте компании отмечается, что сотрудники Сбера приняли решение погасить задолженности перед инвестиционными партнёрами, руководствуясь указом российского президента Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Руководствуясь требованиями указа президента РФ от 05.03.2022 № 95, в целях выполнения своих обязательств перед инвесторами Сбербанк принял решение осуществить выплаты купонов по указанным выше облигациям в рублях по курсу Банка России, действующему на дату выплаты купона, — указано в сообщении.

В тексте письма представители Сбербанка также отметили, что блокирующие санкции США и Великобритании не позволяют компании реализовать выплаты инвесторам по эмиссионным документам.

Ранее Минфин РФ выплатил долги по еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США. В министерстве указали, что российской стороной были соблюдены все условия, предписанные эмиссионными документами. Так российский Минфин погасил внешний заём в размере $564,8 млн, а также провёл выплату купонных облигаций на сумму $84,4. Ранее валютные резервы Банка России в финансовых учреждениях США заморозили из-за санкций.