Сбербанк одобрил выдачу зарплатных кредитов на 5,8 млрд рублей

Сбербанк получил заявки на выдачу кредитов на зарплаты под 0% на сумму в 12 млрд рублей. На сегодняшний день одобрены заявки на 5,8 млрд рублей. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.
Он отметил, что Сбербанком определены лимиты на выдачу таких кредитов в количестве 73 тысячи штук на сумму в 57,3 млрд рублей. В их числе лимиты для компаний отрасли «непродовольственный ретейл», которую кабмин недавно причислил к пострадавшим от пандемии коронавируса.
Попов также отметил, что в Сбербанк поступило свыше 60 тысяч заявок по программе кредитных каникул. Почти половина из них уже одобрена,
Ранее NEWS.ru писал, что глава Минэкономразвития Максим Решетников проверил жалобы предпринимателей на трудности в получении беспроцентных кредитов на зарплаты. Министр обратился в два банка как «тайный покупатель» и лично убедился в том, что новая система мер поддержки бизнеса работает очень медленно.
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