Сбербанк одобрил выдачу зарплатных кредитов на 5,8 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/35b17e38-853c-11ea-9892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк получил заявки на выдачу кредитов на зарплаты под 0% на сумму в 12 млрд рублей. На сегодняшний день одобрены заявки на 5,8 млрд рублей. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.

Он отметил, что Сбербанком определены лимиты на выдачу таких кредитов в количестве 73 тысячи штук на сумму в 57,3 млрд рублей. В их числе лимиты для компаний отрасли «непродовольственный ретейл», которую кабмин недавно причислил к пострадавшим от пандемии коронавируса.

Попов также отметил, что в Сбербанк поступило свыше 60 тысяч заявок по программе кредитных каникул. Почти половина из них уже одобрена, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минэкономразвития Максим Решетников проверил жалобы предпринимателей на трудности в получении беспроцентных кредитов на зарплаты. Министр обратился в два банка как «тайный покупатель» и лично убедился в том, что новая система мер поддержки бизнеса работает очень медленно.