«Сбер» отказался покупать торговую сеть «Стокманн» «Коммерсант»: сделка по покупке «Сбером» 100% долей в компании «Стокманн» отменена

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделка по приобретению «Сбером» 100% долей в торговой сети «Стокманн» не состоялась, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Они уточнили, что соглашение отменено по договорённости сторон. Сообщается, что такое решение принято из-за западных санкции в отношении банка. При этом сотрудничество компаний не прекратится.

Несмотря на отмену сделки, товары «Стокманна» будут представлены на мультикатегорийном маркетплейсе «Сбермегамаркет», — сообщили изданию в «Сбере».

Представители «Стокманна» в свою очередь отметили, что продукция ретейлера представлена на всех ведущих маркетплейсах, в том числе и на «Сбермегамаркете».

В конце января «Сбер» заявил о намерении приобрести 100% долей в компании «Стокманн» в первой половине 2022 года. Сообщалось, что площадка подписала соглашение с владельцем сети Яковом Панченко о намерениях развивать сегмент «мода» в экосистеме «Сбера». Известно, что оборот «Стокманна» в 2021 году составил 10 млрд рублей.