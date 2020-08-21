Saudi Aramco прекращает участие в СП по строительству НПЗ в Китае

https://static.news.ru/photo/a591837e-e3bf-11ea-8810-fa163e074e61_660.jpg Фото: aramco.com

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco вышла из совместного предприятия по строительству в Китае нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса стоимостью $10 млрд.

Saudi Aramco решила прекратить инвестировать в объект в северо-восточной провинции Китая Ляонин после переговоров со своими китайскими партнёрами, — сообщает Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что решение вызвано планируемыми саудовской компанией сокращениями расходов. Saudi Aramco пытается сохранить дивиденды в размере $75 млрд на фоне низких цен на нефть и растущего долга. Кроме того, в Aramco не уверены в перспективах рынка.

При этом Пекин будет продолжать продвигать этот проект. Участие саудовской компании по-прежнему остаётся вариантом на будущее.

Как писал NEWS.ru, Saudi Aramco направит $18,7 млрд на выплаты акционерам. Такое решение нефтяной гигант принял в разгар кризиса и падения показателей.

Как сообщается в отчёте компании, чистая прибыль Saudi Aramco снизилась в два раза (с $46,9 до $23,2 млрд) в первом полугодии 2020-го по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Руководство решило раздать дивиденды, поскольку спрос на нефть в мире восстанавливается. Saudi Aramco ожидает, что её капитальные затраты на 2020 год будут от $25 млрд до $30 млрд.