https://static.news.ru/photo/9a9c20b6-aa75-11e9-9b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Американские санкции против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ».

Проект больше не может использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7 — из-за того, что ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay. Теперь с этими судами не имеют право работать граждане США и американские компании, что фактически скажется на недопущении водных средств в иностранные порты, сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на свои источники.

Ранее Соединённые Штаты Америки ввели санкции против трёх российских компаний и двух граждан России за «вмешательство в выборы». Специальные меры были введены в отношении российских бизнесменов — Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Кроме того, в чёрный список попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Lt, писал News.ru.