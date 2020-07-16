Санкции США против «Северного потока — 2» назвали попыткой вымогательства

https://static.news.ru/photo/3fc1ff20-c762-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Бизнесмены ФРГ назвали угрозы США ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» попыткой вымогательства и власти Евросоюза защитить их от ограничений.

Глава бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес назвал угрозы со стороны Вашингтона ударом по суверенитету ЕС и попранием свободной и честной конкуренции.

У ЕС нет иного выбора, кроме как отреагировать на эту попытку вымогательства: Еврокомиссия должна отразить все атаки на свой суверенитет извне и оперативно представить пакет жёстких ответных мер, — отметил он в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.

Гермес добавил, что в случае введения санкций под их действие подпадут около 120 компаний из более чем 10 европейских стран. Под угрозой окажутся инвестиции на сумму в €12 млрд.

Глава ассоциации также заявил, что если Вашингтон намерен оказать давление на экономику РФ, то ему стоит приступать к этому на национальном уровне.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Евросоюз заинтересован в том, чтобы проект был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство. О возможности их введения некоторое время назад заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее NEWS.ru писал, что угрозы Вашингтона в отношении газопровода прокомментировал депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он заявил, что Штатам не по силам остановить строительство, а все попытки в этом направлении закончатся плачевно. Парламентарий добавил, что Россия уже научилась эффективно противодействовать попыткам США помешать её развитию.