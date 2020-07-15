«Закончится плачевно»: в ГД оценили попытки США сорвать «Северный поток»

https://static.news.ru/photo/8279a600-c72c-11ea-ac50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал, чем могут закончиться для США попытки сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2». Член комитета по энергетике считает, что Америке непозволительно диктовать свои условия России и странам ЕС.

Политик уверен, что США нужно научиться решать все вопросы за столом переговоров, а не навязывать свои интересы другим странам.

США не в силах остановить строительство «Северного потока — 2». Газопровод будет достроен, несмотря на противодействия и санкции. Былое влияние США на европейские страны утеряно. Попытки американцев помешать строительству закончатся для них плачевно, — резюмирует депутат в беседе с РИА Новости.

Россия уже научилась эффективно противодействовать попыткам США помешать её развитию, добавляет политик. И в мире время американского диктата безвозвратно прошло.

Пора уже им учитывать новую реальность, — подытожил Шеремет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Он предупредил, что компаниям, которые участвуют в прокладке трубопровода, придётся столкнуться с «последствиями».