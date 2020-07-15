Российские политики ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/c262fe24-c6dc-11ea-8905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Он предупредил, что компаниям, которые участвуют в прокладке трубопровода, придётся столкнуться с «последствиями».

Такие же ограничения могут коснуться и «Турецкого потока — 2», предупредил Помпео. На это представитель МИД Мария Захарова ответила, что действия Госдепа не что иное, как «политическое давление для нечистоплотной конкуренции». И это демонстрирует слабость американской системы, которая других методов, кроме силовых приёмов, не имеет, пишет РИА Новости.

Сенатор Константин Косачев назвал угрозы Помпео политическим шантажом и отметил, что США, следуя логике обвинений, признают врагами более 120 предприятий, большая часть которых находится во Франции и Германии.

США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности, — с иронией резюмировал политик.

Депутат Госдумы Игорь Ананских уверен, что США преследуют только одну цель — поставку своего сжиженного газа в Европу. Он дороже, менее выгодный и совершенно не нужен европейским потребителям, отмечает политик.

Компания Nord Stream 2 AG, в свою очередь, расценила угрозы Помпео как игнорирование интересов европейской промышленности, в частности интересов компаний, которые обязались вложить в проект по миллиарду евро. А ещё более тысячи фирм из 25 стран абсолютно зависимы от его завершения и прекращение строительства грозит европейцам переплатами за газ в миллиарды долларов.

Ранее NEWS,ru сообщал, что Германия призвала США отказаться от ужесточения санкций по газопроводу «Северный поток — 2», поскольку политика Белого дома подрывает трансатлантическое партнёрство.