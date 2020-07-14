Германия призывает США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/d09a0afc-c612-11ea-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Германия призвала США отказаться от ужесточения санкций по газопроводу «Северный поток — 2», поскольку политика Белого дома подрывает трансатлантическое партнёрство. Соответствующее письмо глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст направил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главам нескольких комитетов и авторам законопроекта.

Проект закона был внесён в сенат в начале июня. Германия посчитала это вмешательством во внутренние дела ЕС, о чём Эрнст и написал в письме, добавив, что государства Евросоюза ждут, что их решения будут уважать.

Будучи избранным представителем американского народа, вы, несомненно, будете справедливо противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании, — приводит аналогию действиям США политик.

Экстерриториальное применение санкций серьёзно подрывает имидж США и их экономику в ЕС, излагает в обращении своё мнение глава комитета по экономическим вопросам. При этом он напрочь отверг постулат о том, что использование «Северного потока — 2» ставит Германию в зависимость от России, приводит выдержки из письма газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2», идущий по дну Балтийского моря в Германию, был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что шансы на то, что новые ограничения будут приняты, велики и вопрос только в том, когда они вступят в силу.