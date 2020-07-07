Энергетик считает, что «Северный поток – 2» выгодно достроить всем

https://static.news.ru/photo/f9a06198-c136-11ea-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Евросоюз заинтересован в том, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2», идущий по дну Балтийского моря в Германию, был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что шансы на то, что новые ограничения будут приняты, велики и вопрос только в том, когда они вступят в силу.

Наши американские друзья уже анонсировали начало рассмотрения расширяющих поправок к ранее принятым санкциям. Шансы их активации велики. Открытым остается лишь вопрос о том, когда это будет сделано, — цитирует «Политика сегодня» Фролова.

Он предположил, что поправки утвердят во второй половине декабря 2020 года, после президентских выборов в США и после того, как закончатся возможные сроки окончания строительства «Северного потока — 2». Новые американские ограничения, по его словам, включены в оборонный бюджет США под названием «Акт о защите энергобезопасности Европы».

Эксперт считает, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока — 2» за два месяца, если к процессу подключатся судно-трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна».

Сейчас начинается гонка со временем — все стороны заинтересованы в завершении проекта до принятия американских санкций. Ведь новые поправки будут касаться в основном множества компаний из Европы, — подчеркнул Фролов.

При этом, он не исключил, что Вашингтон не станет провоцировать европейцев и допускать торговый конфликт.

Как писал NEWS.ru, американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие рестрикции против участников строительства газопровода. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.