«Самый сложный этап позади»: Силуанов оценил состояние экономики РФ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в Минфине надеются на прохождение российской экономикой самого сложного этапа, сообщает РИА Новости.
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На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств, — подчеркнул Силуанов.
Ранее стало известно, в России наблюдается избыток денег. Об этом заявил Антон Силуанов. Он подчеркнул, что с имеющимися в распоряжении России деньгами другие страны добиваются гораздо больших результатов. Он призвал работать над их использованием.