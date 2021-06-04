«Самый сложный этап позади»: Силуанов оценил состояние экономики РФ

https://static.news.ru/photo/38fc51be-c57b-11eb-90be-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в Минфине надеются на прохождение российской экономикой самого сложного этапа, сообщает РИА Новости.

Чиновник сделал заявление после того, как стало известно, что агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом.

На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств, — подчеркнул Силуанов.

Ранее стало известно, в России наблюдается избыток денег. Об этом заявил Антон Силуанов. Он подчеркнул, что с имеющимися в распоряжении России деньгами другие страны добиваются гораздо больших результатов. Он призвал работать над их использованием.