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Излишняя бюрократия и неготовность институтов власти стали причиной отставания от планов расходов бюджета на нацпроекты в сумме 150 млрд рублей. Но в этом плане новому правительству с учётом ошибок будет работать легче, считают эксперты.

По итогам 2019 года расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили 91,4% от плана, говорится в сообщении Минфина. Заложено на реализацию нацпроектов было 1,75 трлн рублей, потрачено — 1,6 трлн...