https://static.news.ru/photo/9a4717ee-3984-11ea-a702-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Международное рейтинговое агентство Standart&Poors прогнозирует повышение роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%. Прогноз сделан с учётом эффекта низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики.
Эксперты не ждут, что темпы роста смогут превысить показатель в среднесрочной перспективе. И прогноз в отношении экономического роста РФ остаётся хуже, чем для других государств с сопоставимым уровнем экономического развития.
По итогам 2019 года темпы роста ВВП России составят 1,3%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отток частного капитала из РФ по итогам 2019 года снизился на 57,6% по сравнению с 2018-м. Показатель составил $26,7 млрд.