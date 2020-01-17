Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Standart&Poors прогнозирует повышение роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%. Прогноз сделан с учётом эффекта низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики.

Эксперты не ждут, что темпы роста смогут превысить показатель в среднесрочной перспективе. И прогноз в отношении экономического роста РФ остаётся хуже, чем для других государств с сопоставимым уровнем экономического развития.
 
По итогам 2019 года темпы роста ВВП России составят 1,3%.
 
Ранее NEWS.ru сообщал, что отток частного капитала из РФ по итогам 2019 года снизился на 57,6% по сравнению с 2018-м. Показатель составил $26,7 млрд.

 

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