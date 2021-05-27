С жилых домов в России могут снять рекламу

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Госдума одобрила в первом чтении поправки о ликвидации некоторых коммерческих объявлений с жилых домов, а также других частных и общественных пространств, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Перечень оснований для отказа или аннулирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций может быть расширен.

В него могут внести пункт о договоре с собственником недвижимого имущества. В настоящий момент такой документ нужен только при получении разрешений для рекламоносителей, которые ставят на объектах государственного и муниципального имущества.

Как уточняется, изменения направлены на защиту собственников квартир в многоквартирных домах от установки на них рекламы без их согласия.

Ранее в России предложили запретить рекламу заведений фастфуда в СМИ, Интернете, а также на наружных уличных конструкциях. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.