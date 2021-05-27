С жилых домов в России могут снять рекламу

Госдума одобрила в первом чтении поправки о ликвидации некоторых коммерческих объявлений с жилых домов, а также других частных и общественных пространств, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.
Перечень оснований для отказа или аннулирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций может быть расширен.
В него могут
Как уточняется, изменения направлены на защиту собственников квартир в многоквартирных домах от установки на них рекламы без их согласия.
Ранее в России предложили запретить рекламу заведений фастфуда в СМИ, Интернете, а также на наружных уличных конструкциях. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.