РЖД увеличила срок возврата «невозвратных» билетов до июня

https://static.news.ru/photo/ea1a7cb8-781b-11ea-9bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.

Пассажиры могут сдать «невозвратные» билеты для поездок по 1 июня включительно по аналогии с обычными проездными документами, — подчеркнули в компании.

Билеты можно вернуть в кассах и онлайн. При этом никаких сборов за возврат компания взимать не будет, отмечает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, руководство РЖД решило временно сократить глубину продаж железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года. В РЖД отметили, что эти меры связаны со снижением пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса.