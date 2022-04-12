РЖД опровергли преддефолтную ситуацию

Ситуация РЖД не является преддефолтной, а кредиторам не поступили выплаты по евробондам из-за банков-посредников, говорится в сообщении компании в Telegram. РЖД выполняют все обязательства по еврооблигациям. Перевозчик также обратился в управление по применению финансовых санкций Великобритании, чтобы получить лицензию, позволяющую обслуживать все долговые обязательства.

В связи с появившимися сообщениями в СМИ о просрочках выплат по еврооблигациям сообщаем следующее: РЖД выполняют все обязательства по соответствующим выпускам еврооблигаций, ситуация по финансовым инструментам компании не является преддефолтной, — говорится в сообщении.

В качестве примера РЖД приводят платёж по еврооблигациям на 250 млн швейцарских франков, который был выполнен точно в срок — 12 марта. Однако в результате западных санкций средства были заморожены, так и не дойдя до счетов кредиторов компании.

Ранее Bloomberg сообщило, что представители компании «РЖД» допустили возможный дефолт по одному выпуску европейских бондов. В издании отметили выплату по облигациям в швейцарских франках. Уточняется, что российская компания предприняла попытку провести выплату задолженности, однако у неё не получилось это сделать из-за санкционных ограничений.