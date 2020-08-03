Рыболовство занимает первое место по доле самых высокооплачиваемых сотрудников в нашей стране. Почти треть занятых в этой отрасли получают за свою работу от 100 тысяч рублей в месяц и более. При этом финансовая сфера идёт лишь на второй строчке рейтинга. И что удивительно, замыкает тройку лидеров добыча полезных ископаемых. Это следует из данных Росстата.

Самую высокую в стране среднюю зарплату получает почти треть занятых в рыбоводческой отрасли (29%). В финансовой сфере заработной платой выше 100 тысяч рублей могут похвастаться 27,3% сотрудников. На третьем месте идёт отрасль добычи полезных ископаемых, у них 24,1% могут похвалиться весьма приличными для жизни в России окладами. Отметим, что в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность и химическая промышленность низкооплачиваемых сотрудников оказалось ничтожно мало.

Во многом это связано с хорошим финансовым состоянием предприятий этих отраслей, что позволяет не экономить на персонале, даже низкоквалифицированном. Ведь даже в этих отраслях есть низкоквалифицированный труд (охранники, уборщики, грузчики, курьеры и другие), но и они могут рассчитывать на приемлемую оплату своего труда, — объясняется в исследовании « РИА Рейтинг ».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый худший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами. Рейтинг составлен на основе данных Росстата о средних зарплатах за год, с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020-го и распределении заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании были проанализированы зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.

Лидирующей отраслью по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц стала «Персональные и бытовые услуги», где 28,7% работников официально получают менее этой величины. Также, большая доля (25,6%) работников с низкими зарплатами сосредоточена в «Лёгкой промышленности», — говорится в изыскании.

Стоит отметить, что отрасль персональных и бытовых услуг «в основном представлена всевозможными салонами красоты и бытовым ремонтом вещей и приборов». Эксперты полагают, что вероятно, именно в этой отрасли есть некоторое искажение статистики, поскольку многие клиенты при ремонте или в парикмахерских платят наличными, и часть трудовых доходов работников таким образом скрыта от официальной статистики.

Данные Росстата не вызывают сомнений. Но важно понимать, что эксперты проводили опрос компаний, которые работают в «белом» секторе. Если взять данные компаний, которые используют «серые» схемы оплаты труд, то ситуация будет выглядеть несколько иначе. Елена Яхонтова профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

По мнению Яхонтовой, рост заработных плат в рыболовстве может быть связан с сезонным фактором — путиной. А зарплаты в финансовом секторе до кризиса были «перегреты», количество финасово-кредитных организаций в последнее время неуклонно сокращается, на рынок труда выплеснулось много квалифицированных кадров, чьи зарплатные ожидания значительно снизились, отмечает специалист.

При этом, по её словам, по лёгкой промышленности и сфере бытовых услуг кризис ударил наиболее болезненно. Однако в этих отраслях и до кризиса не всё было благополучно, подчеркнула экономистка ВШКУ РАНХиГС.

Однако понятие средней зарплаты нельзя рассматривать в отрыве от географической привязки, указывает управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов. Эксперт уверен, что для столичных мегаполисов медианная заработная плата размером в 35 тысяч рублей означает достаточной низкий уровень потребления, в то время как такая же зарплата в периферийных регионах может обеспечить более высокий уровень жизни.

Кроме того, в данном исследовании совершенно неясно, что подразумевается под «лёгкой промышленностью», так как полиграфия, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также производство мебели, детских и спортивных товаров оказались выше по уровню зарплат.

То же сельское хозяйство традиционно отличается большой долей сезонной занятости, которая просто не попала в выборку (см. методику — учитываются зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций). Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Но, главным образом, теперь остаётся открытым вопрос, как изменится рейтинг зарплат после нынешнего нефтяного и коронакризиса? Чтобы это понять, считает аналитик НКР, следует разделять влияние двух кризисов — глобального экономического (в том числе и нефтяного) и влияния коронавируса на экономики стран мира.

Ведь если в первом случае речь идет о замедлении спроса (с последующим сокращением зарплат) в производственных и добывающих секторах, на которые корона-кризис оказал минимальное влияние, то во втором — под ударом оказались зарплаты сотрудников сектора услуг и торговли, уверен специалист.

Таким образом, как бы там ни было, и какой бы большой у вас ни была зарплата, всё же, как метко некогда пошутил французский писатель Альфонс Карр, чтобы заработать на жизнь, надо работать, но чтобы разбогатеть — стоит придумать нечто другое.