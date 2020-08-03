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Рыболовство занимает первое место по доле самых высокооплачиваемых сотрудников в нашей стране. Почти треть занятых в этой отрасли получают за свою работу от 100 тысяч рублей в месяц и более. При этом финансовая сфера идёт лишь на второй строчке рейтинга. И что удивительно, замыкает тройку лидеров добыча полезных ископаемых. Это следует из данных Росстата.
Самую высокую в стране среднюю зарплату получает почти треть занятых в рыбоводческой отрасли (29%). В финансовой сфере заработной платой выше 100 тысяч рублей могут похвастаться 27,3% сотрудников. На третьем месте идёт отрасль добычи полезных ископаемых, у них 24,1% могут похвалиться весьма приличными для жизни в России окладами. Отметим, что в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность и химическая промышленность низкооплачиваемых сотрудников оказалось ничтожно мало.
Во многом это связано с хорошим финансовым состоянием предприятий этих отраслей, что позволяет не экономить на персонале, даже низкоквалифицированном. Ведь даже в этих отраслях есть низкоквалифицированный труд (охранники, уборщики, грузчики, курьеры и другие), но и они могут рассчитывать на приемлемую оплату своего труда, — объясняется в исследовании «РИА Рейтинг».
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самый худший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами. Рейтинг составлен на основе данных Росстата о средних зарплатах за год, с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020-го и распределении заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании были проанализированы зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.
Лидирующей отраслью по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц стала «Персональные и бытовые услуги», где 28,7% работников официально получают менее этой величины. Также, большая доля (25,6%) работников с низкими зарплатами сосредоточена в «Лёгкой промышленности», — говорится в изыскании.
Стоит отметить, что отрасль персональных и бытовых услуг «в основном представлена всевозможными салонами красоты и бытовым ремонтом вещей и приборов». Эксперты полагают, что вероятно, именно в этой отрасли есть некоторое искажение статистики, поскольку многие клиенты при ремонте или в парикмахерских платят наличными, и часть трудовых доходов работников таким образом скрыта от официальной статистики.
Данные Росстата не вызывают сомнений. Но важно понимать, что эксперты проводили опрос компаний, которые работают в «белом» секторе. Если взять данные компаний, которые используют «серые» схемы оплаты труд, то ситуация будет выглядеть несколько иначе.
Елена Яхонтова
профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС
По мнению Яхонтовой, рост заработных плат в рыболовстве может быть связан с сезонным фактором — путиной. А зарплаты в финансовом секторе до кризиса были «перегреты», количество финасово-кредитных организаций в последнее время неуклонно сокращается, на рынок труда выплеснулось много квалифицированных кадров, чьи зарплатные ожидания значительно снизились, отмечает специалист.
При этом, по её словам, по лёгкой промышленности и сфере бытовых услуг кризис ударил наиболее болезненно. Однако в этих отраслях и до кризиса не всё было благополучно, подчеркнула экономистка ВШКУ РАНХиГС.
Однако понятие средней зарплаты нельзя рассматривать в отрыве от географической привязки, указывает управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов. Эксперт уверен, что для столичных мегаполисов медианная заработная плата размером в 35 тысяч рублей означает достаточной низкий уровень потребления, в то время как такая же зарплата в периферийных регионах может обеспечить более высокий уровень жизни.
Кроме того, в данном исследовании совершенно неясно, что подразумевается под «лёгкой промышленностью», так как полиграфия, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также производство мебели, детских и спортивных товаров оказались выше по уровню зарплат.
То же сельское хозяйство традиционно отличается большой долей сезонной занятости, которая просто не попала в выборку (см. методику — учитываются зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций).
Андрей Пискунов
управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР
Но, главным образом, теперь остаётся открытым вопрос, как изменится рейтинг зарплат после нынешнего нефтяного и коронакризиса? Чтобы это понять, считает аналитик НКР, следует разделять влияние двух кризисов — глобального экономического (в том числе и нефтяного) и влияния коронавируса на экономики стран мира.
Ведь если в первом случае речь идет о замедлении спроса (с последующим сокращением зарплат) в производственных и добывающих секторах, на которые корона-кризис оказал минимальное влияние, то во втором — под ударом оказались зарплаты сотрудников сектора услуг и торговли, уверен специалист.
Таким образом, как бы там ни было, и какой бы большой у вас ни была зарплата, всё же, как метко некогда пошутил французский писатель Альфонс Карр, чтобы заработать на жизнь, надо работать, но чтобы разбогатеть — стоит придумать нечто другое.